Monza rischia di perdere la Formula 1 dal 2026? L'ACI lancia l'allarme

C'è un forte rischio che dal 2026 Monza non ospiti più il Gran Premio di Formula 1. Tutta colpa dei costi di gestione e manutenzione che stanno divenendo sempre alti e che l'ACI non riesce più a sostenere.

A Lanciare l'allarme è stato il presidente in persona dell'Automobile Club d'Italia Angelo Sticchi Damiani, che in occasione della presentazione del calendario 2023 dell'autodromo di Monza ha spiegato: "Non dobbiamo arrivare impreparati al rinnovo del contratto nel 2025: occorre procedere in tempi rapidi all'approvazione dei progetti per l'ammodernamento dell'autodromo e gli appalti. E soprattutto, ad affrontare questa grande sfida, non possiamo essere lasciati soli".

L'ACI è titolare del Gp d'Italia e gestore dell'autodromo brianzolo tramite la SIAS, Società per l’incremento dello sport automobilistico, e negli ultimi anni ha investito diversi milioni di euro nell'autodromo monzese: "Dal 2016 sono stati investiti 44 milioni di euro, e oggi il nostro bilancio comincia ad avere delle difficoltà. Nell’anno del Covid, fortunatamente, non è stata richiesta alcuna 'fee', mentre nel 2021 ci abbiamo rimesso 12 milioni, e anche lo scorso anno abbiamo chiuso leggermente in perdita".

Quindi Damiani ha aggiunto: "Dicono che in Europa ci siano troppi Gran Premi, e a fronte delle richieste che arrivano dall’America, dall’Asia, e ora anche dall’Africa, se Monza non si adegua, ogni nostro sforzo è vano I finanziamenti ci sono e i primi lavori dovrebbero partire, previa approvazione, il 4 settembre, subito dopo il Gran Premio, perché non possiamo farci trovare impreparati al momento di ridiscutere il contratto".

Nelle prossime settimane, prima dell'appuntamento di settembre, il circuito di Monza vedrà l'introduzione di due nuovi sottopassaggi per un miglior deflusso del pubblico.

Tantissimi gli avvenimenti che si terranno quest'anno sul circuito di Monza, fra cui il MIMO 2023 in programma a giugno. Prima di congedarci vi ricordiamo che sono già in vendita i biglietti per il Gp di Monza e Imola 2023.