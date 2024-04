Montoya: 'Michael Schumacher? Quando arrivava gli altri si spostavano, io invece...'

L'ex pilota di Formula 1, Juan Pablo Montoya, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del podcast Beyond The Grid, in cui ha parlato della rivalità con Michael Schumacher, paragonando la sua epoca a quella attuale.

Secondo il pilota colombiano, che ha corso ad inizio anni 2000 quando in Formula 1 dominava la Ferrari, battere quella Rossa era un po' come battere la Red Bull odierna: "Battere la Ferrari in quegli anni era quasi impossibile, proprio come sfidare la Red Bull oggi".

Impossibile non parlare di Michael Schumacher, di cui il 13 maggio andranno all'asta gli orologi: "Non penso di essere mai stato troppo duro con lui – parole riportate da La Gazzetta dello Sport - anzi, trovavo fastidioso che nessun pilota lo sfidasse davvero. Quando gli altri lo vedevano arrivare negli specchietti, sembrava si dicessero: ‘Oh arriva Michael, non facciamo ca***te'. Così si scansavano. Questo mi faceva arrabbiare".

Montoya, invece, non si spostava mai: “Il mio approccio alle corse è stato quello di essere un tale stron*o che ha funzionato. Perché quando entravo in curva, sapevano che non mi sarei spostato e quindi avevano due possibilità. O mi lasciavano spazio o ci schiantavamo”.

Critiche nei confronti delle amicizie di oggi nel circus: "Ora, tra social network e il resto, i compagni di squadra sembrano migliori amici. Ai miei tempi c'era un ambiente ostile, non si parlava con altri piloti. Io al massimo frequentavo Alonso, Barrichello e Massa", per poi ricordare una frase che gli disse ai tempi dell'IndyCar, Ganassi: “'Se vuoi amici, portali, non sei qui per fare amicizia'. Ed è vero. Se sei carino e gli altri ti stanno simpatici, è difficile essere un ‘ba***rdo’ in pista".

Montoya ha infine ricordato l'annata 2003, quella in cui lo stesso sfiorò il titolo finendo terzo dietro a Schumacher e Raikkonen, quest'ultimo trasferitosi in Italia dallo scorso ottobre. "Quell'anno il motore Bmw sulla Williams era il migliore – spiega Montoya - realisticamente poteva battere la Ferrari quando la Michelin ha portato una gomma migliore. Quando, però, le prestazioni delle gomme si eguagliavano, la Ferrari era complessivamente l'auto migliore". Montoya ha chiosato: “Purtroppo in questo sport dare sempre il massimo non basta a vincere".

