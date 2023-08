Montoya 'asfalta' Verstappen: 'Con la sua Red Bull altri 7 o 8 piloti vincerebbero'

A nostro avviso Max Verstappen potrebbe divenire il pilota più forte di tutti i tempi, ma sembra pensarla diversamente l'ex pilota di Formula 1, Juan Pablo Montoya, secondo cui con la Red Bull attuale in molti sarebbero in grado di vincere.

Parlando negli scorsi giorni con i microfoni dei colombiani di Semana, l'ex Williams e McLaren ha ammesso: “Verstappen sta facendo un ottimo lavoro in questo momento, sembra invincibile come quando Hamilton vinceva tutto, questa è la realtà. Max è un ottimo pilota, ma per ora ha la macchina migliore. La velocità di Verstappen in questo momento non è superiore a quella di due anni fa, probabilmente è la stessa. Solo che la vettura è molto più veloce“.

Quindi la stoccata: “Al posto di Max, ci sono circa sette o otto piloti che potrebbero essere campioni del mondo con la Red Bull. Per esempio Perez, Hamilton, Sainz, Leclerc, Norris sarebbero campioni del mondo. È chiaro che se non sei un buon pilota diventa difficile, perché più sei bravo e più hai la possibilità di essere in una buona squadra. Norris, per esempio, è un ottimo pilota e la McLaren è migliorata molto quest’anno, ma Lando sarebbe probabilmente campione del mondo in Red Bull“.

Ovviamente, come capita spesso e volentieri in questi casi, si dibatte su chi ha maggiori meriti nella vittoria, se il pilota o la macchina, e la verità sta probabilmente nel mezzo, e prova ne è il fatto che il compagno di scuderia di Verstappen, Perez, non riesca a registrare le prestazioni mostruose del due volte campione del mondo.

Ma non finisce qui perchè Montoya ne ha anche per Lewis Hamilton, che di recente ha proposto una sorta di regola 'anti Red Bull': “È molto bello lamentarsi quando non si vince, ma quando Lewis vinceva diceva che la macchina non gli dava alcun vantaggio. Invece il vantaggio della Mercedes era grande come quello che in questo momento ha la Red Bull. Non voglio dire che Hamilton non sia bravo, anzi è un grandissimo pilota. Ma la realtà di questo sport è che devi essere sulla macchina migliore“.