Montezemolo 'Ma come si possono produrre la Fiat 600 in Polonia e la Topolino in Marocco?'

L'ex presidente della Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, torna a parlare della crisi Fiat e Stellantis, ospite negli studi di Quarta Repubblica. Incalzato da Nicola Porro sulla situazione del settore auto italiano, ha replicato descrivendo un futuro tutt'altro che roseo.

“Un anno fa – attacca Montezemolo, che ha detto di avere l'orticaria al pensiero di una Ferrari elettrica - dissi che non avevamo più una fabbrica di auto italiane e purtroppo più o meno la situazione è quella, tutte le decisioni vengono prese a Parigi, siamo il settimo Paese in Europa come macchine prodotte dietro a Slovacchia, Spagna, non solo Germania e Francia, produciamo le stesse macchina della Romania e dietro l'Ungheria e questo da quando è arrivata Stellantis”.

Montezemolo ha poi criticato la decisione di produrre storiche auto italiane all'estero, ribadendo di fatto quanto disse pochi giorni fa a La7, sottolineando come la 600 venisse prodotta all'estero mentre Mirafiori è in cassa integrazione: “Siamo arrivati ad un livello in cui la 600, icona italiana, con tutte le fabbriche in cassa integrazione, viene prodotta in Polonia, la Topolino in Marocco, io son preoccupato da questa deindustrializzazione. Poi non parliamo solo di stabilimenti ma anche di fornitori, si rischia di perdere medio e medio-piccoli che hanno artigianalità attrezzatissima”.

E il futuro sembra tutt'altro che roseo: “In tempi brevi non vedo come si possa aumentare la produzione, bisogna attrarre altri produttori. Perchè le macchine italiane si producono all'estero? E' giusto dare gli incentivi solo a chi produce in Italia ma manca un progetto industriale per sapere cosa succederà nel nostro Paese”.

E ancora: “Abbiamo venduto la Marelli, industria importantissima, c'è un silenzio eccessivo dal mondo sindacale, ai tempi di Marchionne era sempre una rivoluzione, ma soprattutto sento la mancanza di un programma”.

Quindi ribadisce: “Io vorrei che il sindacato e il governo chiedessero a Stellantis qual è il progetto industriale dell'automobile in Italia. Bisogna attrarre investimenti esteri. Il sindacato con noi era molto più duro ma molto più presente, qui sento un silenzio di tomba. Anche noi facevamo auto all'estero ma da quando è arrivato Stellantis non possiamo accettare di essere il settimo Paese in Europa. Serve chiedere qualcosa di preciso se questo non viene espresso chiaramente”.

Ma come avrebbe reagito l'Avvocato? Storico amico di Montezemolo: “Lui si sarebbe opposto ma anche Marchionne era per accordi ma non per la vendita, lui ha dichiarato pubblicamente che non avrebbe mai venduto la Fiat”.

Chiusura dedicata alla Ferrari, una delle cose di cui è più orgoglioso: “24 anni di Ferrari, 19 campionati del mondo, i primi tempi con Enzo Ferrari, i tempi con Schumacher, la Ferrari, la fabbrica, la gente che ci stava dentro e l'Emilia Romagna”.