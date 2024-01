Montezemolo: 'Fiat 600 in Polonia e a Mirafiori in cassa integrazione, Stellantis...'

L'ex presidente della Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, uno dei più grandi imprenditori italiani ma soprattutto, fra i protagonisti della storia del settore automotive del BelPaese, ha rilasciato ieri una bella intervista ospite presso gli studi del programma In altre Parole, su La7.

Tante le dichiarazioni di Montezemolo, che aveva ammesso di avere l'orticaria al pensiero di una Ferrari elettrica, a cominciare dal caso Stellantis che in questi giorni sta tenendo occupate le cronache: "Sono molto preoccupato dall'inesorabile deindustrializzazione del Paese – dice al settimo canale - oggi non abbiamo più un'azienda automobilistica in Italia. La verità è che tutte le decisioni che riguardano il mercato italiano sono prese a Parigi. Siamo arrivati a un punto tra l'assurdo e l'umiliante, cioè che una macchina come la 600 venga prodotta in Polonia. Vedere produrre la 600 in Polonia, quando tutti gli stabilimenti ex Fiat sono in cassa integrazione, è una cosa che non mi pare vera".

Meloni ha mandato un sms a Stellantis chiedendo un milione di auto prodotte in Italia, e a riguardo Montezemolo ha spiegato: "La Meloni ha ragione a dire che le auto pubblicizzate come italiane debbano essere prodotte in Italia. Insieme a Germania e forse meglio della Francia, eravamo il Paese che produceva le più belle automobili del mondo. Oggi, visto che è così calata la produzione da quando è entrata in campo Stellantis, facciamo almeno in modo che delle aziende automobilistiche straniere vengano a produrre in Italia".

E ancora: "Molti fornitori italiani mi hanno detto di aver ricevuto una lettera in cui si promuoveva il Marocco in termini di investimenti. E' una brutta cosa. Io credo che in questo momento non abbia senso, avendo stabilimenti e fornitori così di qualità, così validi, che rischiano di andare in grande difficoltà".

Sul famoso limite di velocità a 30 km/h, altro argomento caldo di questi giorni, Montezemolo ha spiegato: “Trenta dappertutto? Non sono d’accordo nei limiti tout court. Io sono assolutamente d’accordo a mettere limiti nei posti giusti. Vicino alle scuole, nei centri veri. Vorrei aumentare le corsie ciclabili diminuendo la velocità. E soprattutto ci vuole non dare la sensazione che si mettano i 30 per aumentare le casse del Comune”.

Chiusura dedicata a Leclerc, fresco di rinnovo di contratto con Ferrari: “Bisogna dargli la macchina per vincere”.