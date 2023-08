Montezemolo: 'Ferrari festeggia un 3° posto? Dispiace, Enzo non l'avrebbe mai accettato'

L'ex presidente della Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, ha rilasciato una bella intervista negli scorsi giorni a Il Resto del Carlino, una lunga chiacchierata in cui ha parlato ovviamente della sua Rossa.

Dai numeri la SF-23 risulta essere la peggior Ferrari degli ultimi 14 anni e ciò non può che far dispiacere i tifosi, a cominciare proprio da Montezemolo: “Sa cosa mi dispiace? - spiega l'ex Pres - Che si festeggi per un terzo posto, tipo Spa. Questo non è da Ferrari e il Vecchio non lo avrebbe accettato. Mai”.

Ma Montezemolo non dà colpe a Leclerc, prossimo al rinnovo del contratto con Ferrari: “Charles certamente lo confermerei, è bravo e non credo siano liberi piloti più forti di lui. Ma nel presente chi guida la Rossa è l’ultimo dei problemi. Io da presidente avevo costruito un Dream Team, da Schumi a Todt, da Brawn a Byrne…”.

E ancora: “Guardi, da tifoso sogno una Ferrari non che vinca sempre, ma che lotti per il titolo fino all’ultima gara. Come nel 1997, nel 1998, nel 1999, nel 2008, nel 2010, nel 2012. Perdere si può, ma da protagonisti, non da comparse”. Montezemolo ammette di non aver mai ricevuto alcuna chiamata da John Elkann: “Zero. Niente. Mai sentito”, per poi parlare del Drake: “Enzo Ferrari è stato uno dei pochi fuoriclasse italiani del Novecento. E conoscerlo è stata una delle fortune della mia vita… “Ferrari è stato unico – ha proseguito - ha conquistato il mondo sempre restando fedele alle sue radici, alla sua terra”.

Ma Montezemolo come conobbe Enzo Ferrari? “So che in molti pensano ad una raccomandazione di Agnelli. Invece dipese da una telefonata che io feci a un programma di Radio Rai. Era il 1972, la Ferrari andava male in F1 e il Commendatore era subissato di critiche, anche ingiuriose. Io ero un giovane tifoso, intervenni in diretta per difenderlo. Lui mi senti’, mi chiamò e mi offrì il ruolo di team principal, anche se allora si diceva diesse. Avevo 25 anni e zero esperienza. L’uomo era così, lungimirante e coraggioso”.

Chiusura dedicata all'ingegner Forghieri, che ci ha lasciato poche settimane fa: “Mauro mi manca tantissimo. Era un genio, mica solo un ingegnere. E mi lasci aggiungere che con lui e con Piero, il figlio del Vecchio cui voglio molto bene, ho vissuto momenti bellissimi”.