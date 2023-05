Montezemolo: 'Ferrari elettrica? Mi viene l'orticaria'. Vigna: 'Imporre gli EV è arrogante

Si torna a parlare di auto elettrica in casa Ferrari, e a storcere il naso è l'ex presidente Luca Cordero di Montezemolo, purista nonché cultore del motore termico, lui che ha passato una vita fra cilindri, grasso, benzina, pistoni e tubi di scappamento.

Montezemolo aveva recentemente espresso il suo scetticismo verso le auto elettriche definendole troppo care, ed ora è tornato a parlare in ottica Maranello, spiegando: “Una Ferrari elettrica? Mi sento male solo a pensarlo. Mi viene l'orticaria”, dichiarazioni rilasciate dal presidente di Italo spa, Fondazione Telethon e Manifatture sigaro toscano, già presidente della Casa di Maranello, durante l'incontro “Concorrenza, innovazione, coraggio” in occasione del Festival dell'Economia di Trento.

In ogni caso Ferrari entrerà a breve nel mercato dell'elettrico e lo farà precisamente nel giro di due anni, a partire dal 2025, quando verrà appunto presentata la prima Rossa full electric della storia. Si tratterà di una vera e propria pietra miliare per il Cavallino Rampante dopo il lancio sul mercato del primo SUV, la Ferrari Purosangue che ha conquistato anche John Elkann.

E proprio il presidente Ferrari ha recentemente spiegato: "Il nostro percorso di elettrificazione è iniziato in Formula 1 nel 2009 e ciò che abbiamo imparato in pista è stato adottato per la prima volta nelle auto sportive nel 2013. Da lì abbiamo ulteriormente sviluppato la tecnologia ibrida e negli ultimi 4 anni abbiamo lanciato 4 modelli ibridi, ognuno dei quali ha riscosso un grande successo di mercato. Da questa eredità sportiva e dalle ampie capacità tecniche, stiamo costruendo la prima Ferrari completamente elettrica, una pietra miliare della nostra storia, che sarà svelata nel 2025".

Benedetto Vigna, CEO della Rossa, in una recente intervista alla BBC ha invece definito “arrogante” imporre ai clienti Ferrari cosa devono acquistare: “Non voglio essere arrogante e imporre una scelta al nostro cliente. È il cliente che deve scegliere se desidera un’auto con motore a combustione interna, un’ibrida o un’elettrica”. In ogni caso, la Ferrari elettrica offrirà “un’esperienza di guida unica”.