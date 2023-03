Montezemolo: 'Auto elettriche troppo care, Ferrari? Crisi lunga, Michael Schumacher...'

Luca Cordero di Montezemolo, ex stimato presidente della Ferrari, parla della scuderia di Maranello, delle auto elettriche e degli e-fuel, esternando il proprio punto di vista con annessi dubbi e problemi.

Ospite del programma di La7, PiazzaPulita, consueto talk in onda tutti i giovedì sera e condotto da Corrado Formigli, Montezemelo ha replicato così alla domanda sulla crisi Ferrari: “Qui mettete il coltello nella piaga… La Ferrari insieme alla mia famiglia è stata la cosa più importante della mia vita. Sono stato in Ferrari 25 anni in due momenti diversi, mi spiace vederla così e non penso sia una crisi di breve termine. Si tratta di ricostruire e si tratta di trovare sul mercato i migliori tecnici”.

L'ex presidente ha quindi ricordato la sua esperienza: “Quando io misi insieme quello che chiamano il Dream Team presi Todt, Domenicali, Brawn e Byrne. Schumacher arrivò due anni dopo, quando sapevamo che il pilota avrebbe fatto la differenza. Prima, anche con Superman, non ci saremmo riusciti. Insomma, è stata costruita una squadra. Io mi auguro che questo possa avvenire ancora, anche andando a recuperare sul mercato alcuni tecnici fondamentali, di qualsiasi nazionalità perché per vincere ci vuole competenza. E ci vuole anche portare un po’ di cultura in azienda dove magari, in certi settori, la cultura è meno forte”.

E ancora: “Mi dispiace anche perché quest’anno mi sarei aspettato, al di là dei discorsi trionfalistici che si fanno sempre sbagliando alle presentazioni delle vetture, una vettura più competitiva, un’evoluzione di quella dello scorso anno che soprattutto nella prima parte della stagione era molto buona”.

Formigli ha quindi incalzato Montezemolo su quale sia secondo lui il più forte fra Lauda, Schumacher e Leclerc: “Lauda è stato uno degli amici più importanti della mia vita, abbiamo cominciato insieme a lavorare, giovane Direttore Sportivo io a 25 anni e giovane pilota lui. Anche quando era alla Mercedes eravamo grandi amici. Schumacher è stato il pilota che ha vinto di più alla Ferrari. Avevano in comune una cosa. Quando si vinceva, si vinceva tutti insieme. Quando si perdeva, si perdeva tutti insieme. Spesso ci sono dei piloti che quando vincono è merito loro e quando perdono è colpa del team o della macchina”. Un discorso quest'ultimo che è stato di fatto lo stesso dall'ex Ferrari Rob Smedley, che ha parlato di Michael Schumacher e del suo rapporto con il team in una recente intervista.

E su Leclerc spiega: “È molto bravo, è un pilota velocissimo sul giro secco, sta vivendo un momento molto delicato della carriera perché, pur essendo ancora molto giovane, passano gli anni ma deve provare a vincere e ha bisogno di una macchina competitiva”.

La discussione è quindi virata sul tema auto elettriche e e-fuel, alla luce del recente ban dell'Ue ai motori benzina e diesel dal 2035: "E' un discorso molto interessante – dice Montezemolo riferendosi ai carburanti elettrici - ma con ancora tutta una serie di temi da risolvere, dai costi ai tempi. E' una strada da perseguire e in prospettiva può essere un'alternativa delle batterie. Non sono mai stato un grande ammiratore delle auto elettriche. Secondo me l'Europa ha preso delle decisioni un po' in fretta ma siamo all'inizio di un discorso molto interessante".

Sul fatto che con l'esplosione delle auto elettriche si rischi una dipendenza della Cina, primo produttore mondiale di batterie: "Non c'è dubbio - spiega Montezemolo – e c'è anche un tema dello smaltimento delle batterie, del peso delle batterie”.

L'ex presidente Ferrari ammette chiaramente di non essere mai stato un grande ammiratore degli EV: “Oggi le vetture elettriche costano molto tanto e mancano colonnine, sono una buona cosa per i centri abitati, ma questi dubbi non li hanno le industrie francesi e tedesche che lavorano da anni su questo".



Chiusura dedicata alla crisi del settore auto in Italia: "In Italia non abbiamo più la produzione automobilistica, la Fiat è francese, le decisioni vengono prese a Parigi. In Italia vi è una filiera straordinaria di componentistica ma non c'è più un centro di ricerca ne di progettistica, non c'è più nemmeno l'elettronica, è stata venduta la Magnetti Marelli. Sono preoccupato in quanto la cassa integrazione è presente nella maggior parte degli impianti automobilistici ed è una cosa terribile. L'Italia al tavolo di Bruxelles oggi è molto molto debole”.