Montezemolo: 'Auto elettriche? 2035 è troppo vicino, ban solo per mezzi pubblici'

Torna ad esprimere le proprie perplessità sul futuro del settore auto l'ex presidente della Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo. L'imprenditore ha parlato in occasione del Festival dell'Innovazione organizzato dal quotidiano Il Foglio in quel di Venezia, ribadendo un concetto già espresso in precedenza.

L'ex patron Ferrari si è soffermato in particolare sulle auto elettriche, che di recente Luca Cordero di Montezemolo aveva definito troppo care. Inoltre, parlando di Ferrari aveva spiegato di avere l'orticaria pensando alla prima Rossa EV che farà la sua comparsa nel 2025.

E' quindi molto scettico nei confronti del passaggio all'elettrico previsto per il 2035, fra esattamente 12 anni, e a riguardo ha spiegato: "Sul futuro dell'auto in Italia sono preoccupato", e ancora "Auto elettriche? Il 2035 è troppo vicino, sarebbe da imporre in città per i mezzi pubblici. Per il resto sono per i carburanti green".

Luca Cordero di Montezemolo lamenta anche un mancato ruolo dell'Italia nelle decisioni importanti del settore: "Siamo l'ottavo Paese produttore di automobili - ha aggiunto - ma tutto viene deciso in Francia mentre le batterie le fanno in Germania, poi non abbiamo più l'elettronica dopo la chiusura della Marelli; in questo scenario preoccupa la filiera produttiva e per questa servono decisioni consone e veloci".

Il pensiero di Montezemolo sull'elettrico potrebbe anche non essere condiviso, ma lo scenario descritto per quanto riguarda il settore auto italiano merita senza dubbio una riflessione. L'Italia ha perso molto in produzione negli ultimi anni, rischiando di venire meno a quel ruolo di primaria importanza che ha sempre avuto fino agli inizi degli anni 2000.

Logico che in un periodo di grandi trasformazioni come quello che stiamo vivendo, avere peso politico risulta essere determinante nel decidere le strategie future. Montezemolo, tra l'altro, è solamente l'ultimo attore della “filiera motori” che si dice scettico sul passaggio all'elettrico, cambiamento che sembra aver diviso perfettamente in due gli addetti ai lavori.