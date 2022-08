Alla Monterey Car Week potrebbe debuttare la Lucid Air con tre motori e tanta potenza

Da quando la Lucid Air ha fatto il suo debutto sul mercato ha ricevuto tantissimi commenti positivi sull’incredibile qualità di costruzione, sull’autonomia da riferimento e anche sulle prestazioni di prim’ordine che offre, ma Lucid Motors aveva annunciato lo sviluppo di un powertrain a tre motori che potrebbe debuttare alla Monterey Car Week.

In particolare dovrebbe debuttare il 19 agosto 2022 al The Quail Motorsports Gathering, stando a quanto suggerisce il tweet postato da Lucid Motors, dove leggiamo che “Three is a magic number”, e proprio in quell’occasione ci verrà svelato per quale motivo il tre è un numero magico.

La Lucid a tre motori diventerebbe la rivale numero uno della Tesla Model S Plaid, anche se gli obiettivi a cui ambiscono sono differenti, tenendo conto che Lucid non punta soltanto alla prestazione pura ma anche all’autonomia delle proprie vetture (Lucid Air ha oltre 800 km di autonomia grazie ad una batteria da 118 kWh). In ogni caso la potenza non manca: ricordiamo infatti che la Air Dream Edition Performance (ora non più disponibile) offriva 1125 CV, mentre la versione attualmente più performante offre 1065 CV. Invece la Lucid con tre motori potrebbe toccare ed oltrepassare i 1300 CV di potenza massima.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che la Lucid Air Dream Edition è pronta a sbarcare in Europa con un prezzo a partire da 218.000 euro.