Qualcuno ha montato una turbina Boeing su un calesse amish

Esistono vari veicoli su cui potrebbe essere montato un propulsore d'aviazione, e nessuno di questi è una carrozza di legno. Eppure, qualcuno ha tentato l'impossibile. Anzi, per essere più precisi, qualcuno ha tentato di montare una turbina Boeing su un calesse amish; potrà suonare strano ma il risultato è sbalorditivo.

È successo tutto a Millersburg (Ohio). L'inventore di questo Frankenstein a quattro ruote si chiama Chad Clark ed è conosciuto sul web proprio per le sue dimostrazioni a bordo di quello che egli stesso ha ribattezzato come Thunder Buggy. Si tratta di un calesse vero e proprio, completamente composto in legno (comprese le ruote), proprio come questa versione di Tesla Cybertruck. In questo caso, l'unica eccezione strutturale è rappresentata dal sotto telaio in acciaio, necessario per sorreggere il peso del motore.

Si tratta di un ambizioso progetto a quattro mani, che ha visto la collaborazione di Mike Monter. La realizzazione ha richiesto in totale ben 800 ore di lavoro. La maggior parte del tempo è servita però solamente per montare il propulsore Boeing 502-12 a bordo di un veicolo, se tale è possibile definirlo, nato per non ospitare alcun tipo di motore.

La turbina montata sul Thunder Buggy originariamente era utilizzata per alimentare un GPU (Ground Power Unit) nelle piste degli aeroporti. Invece adesso si ritrova a spingere un calesse in legno fino a una velocità massima di 60 miglia all'ora, che vorrebbe dire circa 96 km/h. Un altro dato interessante è sicuramente rappresentato dal rumore che genera la motorizzazione. Infatti, si arrivano a toccare i 180 decibel, che pochi non sono di certo. Per i curiosi si consiglia di visitare la pagina Facebook del Thunder Buggy, per osservare cosa è davvero in grado di fare questo calesse.