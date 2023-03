Qualcuno ha montato enormi ruote da carrozza su una Tesla Model 3 e viaggia a testa in giù

Oggi come oggi ci sono persone disposte a tutto pur di ottenere numeri mirabolanti sui social e milioni di visualizzazioni su YouTube e a tal proposito, il canale WhilstlinDiesel è di certo uno dei più esperti nel creare contenuti fuori di testa e indubbiamente curiosi, come la Tesla Model 3 dotata di enormi ruote da carrozza che vedete.

Solitamente le vetture utilizzate negli esperimenti del canale WhilstlinDiesel non tornano a casa tutte intere - se ricordate, un Toyota Hilux è stato lanciato da un elicottero per valutarne l’indistruttibilità - ma il test di robustezza di quest’oggi è un po’ differente, e dopo diversi soprusi subiti dal best seller di Palo Alto, lo youtuber ha poi deciso di montare delle enormi ruote da carrozze in acciaio, grandi al punto da permetterle di poter avanzare completamente al contrario senza raschiare con il tetto sull’asfalto.

Inutile ribadire l’inutilità di una prova del genere, ma è quantomeno originale e fuori dagli schemi, specialmente se a questa stranezza si aggiunge il fatto che, in questo stato, l’auto deve essere guidata in retromarcia per andare dritta. In ogni caso, come spesso accade nei video del canali in questione, la situazione è poi degenerata e anche in questo caso non è finita benissimo per la Tesla Model 3 bianca protagonista del video, ma lasciamo a voi il piacere di scoprire la sua sorte.

Vi ricordiamo che il volto del canale WhistlinDiesel è colui che ha comprato una Ferrari F8 soltanto per distruggerla.