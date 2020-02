Montano uno scarico da 18.000 dollari su una vecchia Toyota per darle un sound da F1

Dobbiamo ammetterlo, poche cose ci fanno ridere come gli scarichi da Formula 1 montati su normali vetture stradali. Oggi è il turno di agghindare con uno scarico da 18.000 dollari una vecchia Toyota Century.

Pagata appena 4.500 dollari, la silenziosa Toyota Century Limo di seconda generazione con motore da 5.0 litri ha subito una cura da ben 18.000 dollari, che le ha portato uno scarico degno di una vettura di Formula 1. A operare una simile operazione è stato ancora il canale YouTube effspot, lo stesso che qualche mese fa ci ha fatto sbellicare montando uno scarico da F1 da 12.000 dollari su una vecchia Mercedes Classe S.

Se con l'uscita di quel video ci siamo divertiti, con questa nuova Toyota Century modificata dobbiamo ammettere che abbiamo un suono ancora migliore, soprattutto nei tunnel dove i ragazzi di effspot l'hanno testata più e più volte. Nonostante il suono indiavolato, non dovete aspettarvi prestazioni chissà quanto alte (e forse proprio per questo motivo il tutto fa incredibilmente ridere), la Toyota Century non è mai stata realizzata per abbracciare grandi prestazioni ma un comfort assoluto, il suo motore originale non ha mai superato i 276 CV e i 481 Nm al debutto, inoltre la pesantezza dello scarico protagonista del video di oggi ha abbassato ulteriormente la reattività dell'auto, il risultato però - come sempre - è impagabile.