In montagna con la minuscola Citroen Ami elettrica: ce l'ha fatta?

Date una Citroen Ami a Matteo Valenza e il divertimento è assicurato, sia per lui che per noi che guardiamo i suoi video. Lo youtuber bresciano ha portato la piccola elettrica francese fino alla cima della Maddalena, lungo una strada dalla grande pendenza. Come si sarà comportata la microcar?

Sempre Matteo Valenza ha già effettuato un test autonomia su ciclo “misto” con il “gas” a manetta, anche se ovviamente essendo un quadriciclo con velocità massima di 45 km/h non può andare in tangenziale e in autostrada, questa volta invece ha voluto sfidare la sorte portando la Citroen Ami in montagna - e provando a rispondere a una domanda che in molti si sono fatti: “La microcar ha la frenata rigenerativa?”.

Ebbene la risposta è si, visto che ha percorso 10,5 km e ne ha consumato 22, recuperandone ben 3 lungo i 5 km di discesa fatti praticamente senza sprecare neppure un po’ di energia. Ovviamente si tratta di una prova goliardica, giusto per rispondere al quesito “La Citroen Ami può salire su brevi tratti montani?”.

La risposta è si, e dalle immagini sembra sia stata anche un’esperienza divertente, ricordiamo però che la microcar francese è nata per scarrozzarvi in ambito cittadino, dove può percorrere fino a 75 km.