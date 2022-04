Questo monster truck fatto in casa è spettacolare: ne volete uno anche voi?

Di creazioni “homemade” nel mondo automotive ne abbiamo viste molte, e spesso alquanto bizzarre: l’esempio del go-kart dotato di propulsori Jet è uno dei migliori da noi trattati in queste pagine. Tuttavia, ora abbiamo un degno competitor: un monster truck fatto in casa da un cittadino canadese.

Sul canale YouTube di Barcroft Cars, per la serie Ridiculous Rides, il giovane Jordan “Joe Fly” da Oxford Mills ha svelato la storia di questa tanto intrigante quanto mostruosa creazione: quello che sembra essere un pickup Chevy C/K di seconda generazione del 1970 o 1971 è stato modificato nell’arco di tre anni realizzando o acquistando da zero telaio, roll bar, ruote, gruppo propulsore e gomme – per giunta, gli pneumatici sono presi da trattori da campo usati in Cina. La spesa totale? Si parla di poco più di 100.000 Dollari.

Il motore sotto il cofano non è come i tradizionali a benzina presenti nella maggior parte dei monster truck, bensì si tratta di un Duramax da 6,6 litri diesel accoppiato a trasmissione da corsa Powerglide costruita appositamente per questo veicolo. Il monster truck, dunque, è lungo quasi 5,5 metri e largo 2,7 metri, per un peso di 4.760 chilogrammi circa.

Ovviamente i primi test drive non sono stati clementi con lui: Jordan ha rivelato che nei cinque anni di utilizzo ha dovuto ricostruire la trasmissione cinque volte e riparare un parafango piegato e due cerchi piegati. Tutto sommato, però, siamo sicuri che montare “in sella” al monster truck è fonte di divertimento!

