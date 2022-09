Monoposto Toro Rosso F1 di Daniil Kvyat in vendita: sembra nuova di zecca!

Mentre lo scorso marzo Nigel Mansell ha venduto alcune sue monoposto F1, oggi sui portali web dedicati alle aste del mondo automotive è apparsa la monoposto F1 Toro Rosso di Daniil Kvyat a un prezzo bomba, particolarmente basso se si considera che è il modello sceso in pista nel 2019.

L’auto è già stata venduta alla modica cifra di 439.000 euro più tasse, diventando a tutti gli effetti una delle moderne auto di F1 più economiche sul mercato. Questo esemplare, che trovate nelle immagini in copertina e in calce alla notizia, è completo di servosterzo originale, impianto idraulico e cambio integri, così come radiatori e l'impianto di scarico. Nel pacchetto sono inclusi ricambi per muso e ala posteriore, come anche il volante originale.

Tuttavia, manca il motore, e questo sarà il compito arduo che dovrà affrontare l’acquirente: trovare un motore sostitutivo. Tra le soluzioni più popolari troviamo i motori Judd V8 per F1 e drag racing, oppure propulsori utilizzati in passato nell’Indycar. Il vero problema riguarderà l’installazione, dal costo potenzialmente elevato non solo per il tipo di intervento, bensì anche per le modifiche significative da applicare alla monoposto.

Qualche nozione storica in merito a quest’ultima: si tratta della Scuderia Toro Rosso STR14 utilizzata nella stagione 2019 e arrivata, con Kvyat alla guida, al terzo posto al GP di Germania o, altrimenti, sempre in zona punti. Insomma, nonostante tutto si tratta sempre di una monoposto dalla storia vincente.

