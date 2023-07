Le monoposto Red Bull di F1 arrivano a Torino: torna l'Autolook Week

Autolook Week Torino porta la doppia esibizione del team Red Bull di Formula 1 tra le strade di Torino: sarà grande festa sabato 2 e domenica 3 settembre 2023.

Con Autolook Week e Sparco, fornitore delle tute ufficiali di Verstappen e Perez, torna una grande esibizione per le vie del centro di Torino, uno show dinamico di caratura internazionale con le monoposto Red Bull che sfileranno tra piazza San Carlo, piazza Castello e via Roma il 2 e il 3 settembre alle ore 11.30. Uno spettacolo nello spettacolo, considerando l’esposizione in piazza San Carlo dei modelli più iconici che hanno scritto la storia del motorsport, tra Formula 1, Rally, Endurance e Moto GP.

Un calendario ricco quello di Autolook Week presentato a Palazzo Madama da Andrea Levy, Presidente Autolook Week Torino, accanto ad Alberto Cirio, Presidente Regione Piemonte, Stefano Lo Russo, Sindaco Comune di Torino, Paolo D’Alessio, Curatore Autolook Awards, Andrea Tronzano, Assessore allo Sviluppo Attività Produttive e delle piccole e medie imprese Regione Piemonte, Mimmo Carretta, Assessore Grandi Eventi, Sport e Turismo Comune di Torino.

Oltre all’esibizione del team Red Bull di Formula 1, nella presentazione sono stati annunciati diversi momenti adrenalinici. La partecipazione ad Autolook Week di Kevin Schwantz, pilota campione del mondo con Suzuki nel 1993 nella categoria 500 che sarà protagonista di esibizioni dinamiche e di vari momenti di incontro con i suoi fan, che potranno portarsi a casa autografi e fotografie.

La tappa conclusiva del 38° Rally Città di Torino che sabato 2 settembre vedrà la premiazione in piazza San Carlo ed esposizione a parco chiuso in via Roma.

Lunedì 4 settembre alle ore 12 sarà il momento degli Autolook Awards, alle OGR, dove i team e i brand saranno premiati per le loro strategie di comunicazione attraverso le livree, le campagne pubblicitarie e gli spot. Anche in questa seconda edizione la città sarà colorata di passione, con via Po e piazza San Carlo che racconteranno le emozioni del motorsport attraverso gli scatti dei più importanti fotografi internazionali di Formula 1.

CALENDARIO AUTOLOOK AWARDS – 2 e 3 settembre 2023

Sabato 2 settembre 2023 – piazza San Carlo Esibizione Formula 1 Red Bull alle ore 11.30, con partenza da piazza San Carlo e passaggio in via Roma e piazza Castello, con ritorno in piazza San Carlo. Motorsport Parade alle ore 12.30, la sfilata di modelli di Formula 1, Rally, Endurance, Moto GP di tutte le epoche. 38° Rally Città di Torino alle ore 18.00, ultima tappa, 120 equipaggi partecipanti che arriveranno in piazza San Carlo dove saranno premiati, prima dell’esposizione in via Roma a parco chiuso.

Domenica 3 settembre 2023 – piazza San Carlo Esibizione Formula 1 Red Bull alle ore 11.30, con partenza da piazza San Carlo e passaggio in via Roma e piazza Castello, con ritorno in piazza San Carlo. Motorsport Parade alle ore 12.30, la sfilata di modelli di Formula 1, Rally, Endurance, Moto GP di tutte le epoche.

Lunedì 4 settembre 2023 – OGR Autolook Awards alle ore 12.00, alla presenza delle istituzioni la premiazione dei team a cui sono stati assegnati i premi per la migliore comunicazione. Convegno “Evolution” alle ore 11.00, affronterà l’evoluzione tecnica della Formula 1 nel corso degli anni. Interverranno progettisti di Formula 1, con esperienza decennale nel settore. A margine del convegno la mostra degli spaccati di Paolo D’Alessio illustrerà lo sviluppo tecnico delle monoposto della categoria regina dell’automobilismo mondiale, dal 1950, al 2023.