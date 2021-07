La monoposto March 86C che vinse la Indy 500 del 1986 va all'asta: la cifra sarà stellare

Non capita tutti i giorni di vedere auto da corsa all’asta, e la cosa diventa ancor più difficile se le vetture in questione sono monoposto. E la faccenda si complica ancor di più se la monoposto ricercata deve avere anche un palmares degno di nota. Questa March 86C soddisfa tutti i requisiti, e andrà all’asta il prossimo agosto.

L’esemplare che vedete in questo articolo, è lo stesso che Bobby Rahal portò alla vittoria nella 500 miglia di Indianapolis del 1986, e sarà venduta da Gooding & Company – che aveva venduto anche Romeo, lo splendido minivan Alfa Romeo del 1961 - con lo stesso motore con cui vinse la famosa competizione, ossia un V8 Cosworth DFX turbo.

Se vi state chiedendo quali possano essere le qualità che hanno portato questa vettura ad essere così efficace in gara, sappiate che è figlia di un progetto che porta la firma di Adrian Newey, il famoso ingegnere e progettista di Formula 1, artefice della monoposto RedBull F1, che ha dominato la stagione 2011 e 2012, e in tempi recenti dell’incredibile Aston Martin Valkyrie.

La March 86C, invece, venne costruita seguendo il nuovo regolamento del campionato CART (Championship Auto Racing Teams) introdotto appunto nel 1986, che richiedeva l’uso di un abitacolo con struttura a nido d’ape, diffusori più piccoli e l’aggiunta di rinforzi laterali per incrementare la sicurezza del pilota.

L’auto mise in mostra delle qualità straordinarie, al punto che alla 500 miglia del 1986 ci furono ben 9 March 86C nelle prime 10 posizioni, tra le quali questo esemplare, che ottenne la vittoria. Il trofeo di Indy 500 è stato sicuramente il più importante, ma quell’anno l’auto vinse altre 5 gare che portarono poi alla vittoria del campionato CART.



Grazie a questo palmares di vittorie, la cifra necessaria per portarsela a casa non sarà affatto bassa, infatti si aspettano delle cifre comprese tra 1,5 e 2 milioni di euro, ma non è detto che il prezzo non possa salire ulteriormente.