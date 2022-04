Questa monoposto si guida da sola a 300 km/h: il record del Politecnico di Milano

Lo scorso 11 aprile vi abbiamo raccontato di un poliziotto americano costretto a fermare un'auto a guida autonoma senza conducente a causa dei fari anteriori spenti. Con la PoliMOVE del Politecnico di Milano non sarebbe stato facile eseguire il fermo: è una vettura a guida autonoma che tocca i 300 km/h (i 309,3 per precisione).

Il record è stato raggiunto presso la pista di atterraggio dello Space Shuttle al Kennedy Space Center della NASA di Cape Canaveral, con l'auto del Politecnico di Milano-PoliMOVE diventata l'auto a guida autonoma più veloce in assoluto su un rettilineo. Il record precedente, ora polverizzato, era di 282,4 km/h, ottenuto da Roborace.



Il Politecnico di Milano ha in realtà battuto il record due volte: la prima lo scorso 26 aprile, la seconda il 27 aprile, con l'auto che di fatto ha battuto se stessa toccando i 309,3 km/h. Il progetto PoliMOVE si deve al gruppo di ricerca Politecnico mOve guidato al professor Sergio Savaresi, che da 20 anni si occupa di controlli automatici in veicoli terrestri di ogni tipo, dalle biciclette ai trattori, passando per le più comuni automobili.



Lo scorso 7 gennaio il team PoliMOVE ha anche vinto a Las Vegas la Indy Autonomous Challenge, la prima corsa testa a testa tra automobili a guida autonoma - tutte Dallara AV-21 uguali per tutte le scuderie. A far poi la differenza sul campo è stato il lavoro di ogni singolo team, con la squadra PoliMOVE che ora proverà a replicare l'impresa sul circuito di Atlanta in un normale circuito automobilistico, non più su un rettilineo.