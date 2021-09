La monoposto di Formula 1 più grande al mondo è fatta di mattoncini LEGO

Tra pochi mesi la Formula 1 approderà in Arabia Saudita per le battute conclusive della stagione. Manca ancora un bel po' quindi al Gran Premio, ma la Saudi Automobile & Motorcycle Federation (SAMF) sta già lavorando alla campagna di marketing e promozione dell'evento.

Come potete notare voi stessi dal video in alto, appena pubblicato su YouTube tramite il canale Saudi Arabian GP, lo si sta facendo in grande stile. La protagonista della clip è una intrigante costruzione LEGO che va a raffigurare una monoposto di Formula 1 attraverso l'utilizzo di 500.000 mattoncini: è Guinness World Record per la LEGO F1 più grande in assoluto, in quanto è stata scalzata la Ferrari del 2019 composta di 350.000 mattoncini.



L'infrangimento del record è registrato in timelapse, e l'ultimo tassello è stato applicato dal presidente di SAMF, il principe Khalid bin Sultan Al-Abdullah Al-Faisal lo scorso 23 settembre, in concomitanza con la Festa Nazionale del Regno dell'Arabia Saudita. Di seguito le parole del principe per l'occasione:"Sono estasiato nell'annunciare il completamento della più grande costruzione LEGO inerente una monoposto di Formula 1, totalmente approvata e certificata per i Guinness World Records!"



"L'Emozionante progetto riguarda il restituire alla nostra comunità e il riflettere il vero significato e i valori del progresso, dell'innovazione e della responsabilità sociale che incarna il simbolo dell'Arabia Saudita. Oggi sono sicuro nel poter dire che si è fatto tanto, tantissimo." Attraverso il comunicato stampa ufficiale apprendiamo anche che ogni mattoncino utilizzato per la costruzione della macchina è stato acquistato online, e la cifra complessiva raccolta è andata in beneficenza.



A proposito di vetture ricreate in scala 1:1 con i mattoncini danesi vogliamo rimandarvi alla Toyota Supra spettacolare e completamente funzionante: può anche viaggiare a una velocità di 30 km/h. In ultimo, restando pienamente in tema, non possiamo lasciarvi prima di avervi mostrato una ulteriore creazione degna di nota. Alcuni mesi fa LEGO ha realizzato una Lamborghini Sian a dimensione naturale sfruttando oltre 400.000 pezzi LEGO Technic: ci sono foto dettagliate e persino un tour virtuale.