La nuova Alfa Romeo C43 da Formula 1 si può acquistare: indovinate il prezzo

Alfa Romeo ha presentato la nuova monoposto C43 per la stagione 2023 di Formula 1 pochi giorni fa, ma l'esemplare visto durante il reveal è ora in vendita tramite la casa d’aste F1 Authentics, specializzata nel trattare ogni tipo di bellezza dedicata al mondo della massima formula delle vetture a ruote scoperte.

Come è facile immaginare, il modello utilizzato per la presentazione è soltanto un modellino della vettura che prenderà il via al campionato 2023, una show car sviluppata appositamente per essere esposta, ovviamente senza motore. L’auto però è fedele all’originale, o meglio, ai modelli 3D della squadra, che sono stati utilizzati per riprodurre la carrozzeria e i componenti necessari alla riproduzione dell’auto, tutto rigorosamente in pregiata fibra di carbonio.

Sulla pagina dell’asta però viene specificato che si tratta di un modello nato proprio con questo scopo, dunque chiunque avesse in mente di acquistare il muletto per montarci successivamente un motore farebbe meglio ad evitare questo tipo di pratica, perché la show car non sopporterebbe i carichi di lavoro della monoposto vera e propria.

L’Alfa Romeo C43 adotta però le stesse dimensioni della vettura da corsa, seppur non presenti le componenti aerodinamiche specifiche - per ovvi motivi legati alla riservatezza di certe scelte progettuali - e adotta una riproduzione del volante della monoposto e le ruote reali, dunque non potrete portarla in pista ma almeno potreste impratichirvi con i pit-stop.

Infine, chi si aggiudicherà l’auto si porterà a casa anche le tute autografate indossate dai due piloti del team Alfa Romeo durante la presentazione. Le stime parlano di un prezzo finale che potrebbe aggirarsi attorno ai 480.000 dollari, ma al momento le offerte per la show car sono ferme a 83.000 sterline (circa 93.800 euro), ma ci sono ancora 13 giorni per fare la propria offerta, e vi ricordiamo che la Ferrari SF1000 Show Car ha superato il milione di euro all’asta.