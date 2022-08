Monoposto Ferrari F1 circola liberamente in Repubblica Ceca: il misterioso video

Vedere le monoposto da Formula 1 nelle strade cittadine è molto insolito: o ci sono eventi dedicati, o resta altrimenti rigorosamente vietato. Se da una parte Red Bull ci ha deliziati portando la F1 di Vettel a New York, dall’altra in Repubblica Ceca qualcuno ha usato una Ferrari F1 in autostrada.

Come riportato dal portale ceco Idnes, un misterioso autista non identificato ha fatto la sua comparsa in autostrada per la seconda volta con una Ferrari da Formula 1 (apparentemente una F2004). Ebbene sì: un evento analogo è accaduto anche nel settembre 2018, quando la famigerata monoposto venne avvistata nell’autostrada D4 tra Příbram e Dobříš.

La polizia al tempo riuscì a rintracciare un 45enne sospetto, sfuggito poi alle sanzioni in quanto il casco da lui indossato rendeva impossibile l’identificazione alla guida. Altrimenti, le sanzioni avrebbero comportato il divieto di utilizzare il tratto stradale interessato per un anno e il pagamento di una multa da decine di migliaia di dollari. Chissà se questa volta verrà bloccato dalle autorità nazionali.

Per quanto riguarda la monoposto, sarebbe interessante capire la storia di questa F2004 con il numero 7: il numero sembra essere un chiaro tributo ai sette titoli mondiali vinti da Micheal Schumacher, il quale utilizzò proprio la F2004 nella stagione 2004 vincendo il suo ultimo campionato.

Parlando invece del vero Campionato di Formula 1, proprio qualche giorno fa Williams ha rinnovato il contratto ad Albon.