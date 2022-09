Una monoposto Alfa Romeo F1 Team ORLEN si aggira per Milano per i 100 anni di Monza

Il weekend appena iniziato, quello del 9-11 settembre 2022, sarà molto importante per la città di Monza. Non solo si terrà GP di Formula 1, verranno anche celebrati i primi 100 anni del circuito di Monza, una vera e propria istituzione. Per celebrare il tracciato Valtteri Bottas ha girato per Milano con la sua monoposto.

Non è la prima volta quest'anno che parliamo di Valtteri Bottas a Milano con la sua Alfa Romeo di F1. Il pilota era stato avvistato all'ombra del Duomo già lo scorso mese di giugno, in occasione dei 112 anni del marchio del Biscione. In realtà il video prodotto in quei giorni sarebbe servito anche per omaggiare i 100 anni del circuito di Monza e dal 7 settembre è finalmente on air. Potete ammirare il filmato prodotto in quella occasione direttamente in basso in questa pagina (per volere di Alfa Romeo bisogna guardare il video su YouTube). Un tributo unico e assolutamente non convenzionale al Motorsport italiano e a uno dei suoi "templi" più famosi. Monza del resto è il tracciato su cui Alfa Romeo ha conquistato il suo primo titolo di Formula 1 della storia, il 3 settembre del 1950 grazie alla Alfetta 158 di Nino Farina.

Tornando a Valtteri Bottas, il campione finlandese si è aggirato con la sua monoposto fra le zone principali di Milano, da Piazza Duomo a City Life, passando per il Portello (dove nel 1910 sorgeva il primo sito produttivo Alfa Romeo), Porta Nuova, la Stazione Centrale, Piazza San Babila. Cristiano Fiorio, Alfa Romeo F1 Manager, ha commentato: "Questo riconoscimento significa molto per noi e va condiviso con un team di professionisti che con passione, ogni giorno, danno il loro meglio per comunicare Alfa Romeo nel mondo. La F1 rappresenta una piattaforma di comunicazione incredibile ed il nostro obiettivo è sempre quello di valorizzare ogni opportunità, con orgoglio e passione".

Per gli appassionati di marketing e comunicazione: l'agenzia dietro il video è la Rossoevolution, la produzione invece è stata affidata a Movie Magic con Alberto Accettulli alla direzione.