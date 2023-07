Monopoli, 100 Lamborghini al porto: attendono i passeggeri dell'Emerald per una gita

100 Lamborghini parcheggiate in fila presso il porto di Monopoli. No, non è un nuovo raduno dei proprietari delle Lambo in Puglia, bensì una flotta di supercar in attesa dei passeggeri dello yacht Emerald Azzurra.

Lo scatto, che trovate qui sopra, ha fatto il giro del web, e mostra quanto il lusso e la regione pugliese siano un binomio ormai consolidato. Soltanto pochi giorni fa Dolce & Gabbana ha scelto la regione per la sua settimana della moda, e da quelle parti hanno presenziato star del calibro di Kim Kardashian, Christian Bale e l'attaccante del Manchester City, Erling Haaland, quest'ultimo avvistato in ciabatte a Ferrari anche a Monaco.

La foto delle Lamborghini, i cui modelli termici sono andati esauriti per sempre, risale a domenica scorsa, 23 luglio, e riguarda l'arrivo in porto dello yacht extralusso da 110 metri, Emerald Azzurra, un'imbarcazione destinata a 103 fortunati passeggeri con l'aggiunta di 79 membri dell'equipaggio che è partita da Brindisi con destinazione Dubrovnik, in Croazia.

Ad accogliere i 100 fortunati appunto altrettante Lamborghini così come testimoniato da uno scatto pubblicato sulla pagina Facebook dell'Autorità sistema portuale del mare Adriatico meridionale, «uno stuolo di Lamborghini multicolore pronte a condurre i super vip in giro per la Valle d'Itria».

Obiettivo, utilizzare le fuoriserie del Toro per una suggestiva gita fra i trulli. «Quelle che vedete non sono le scene di un film, sono le immagini che arrivano in diretta dal nostro porto gioiello di Monopoli. Nonostante il caldo torrido, non solo stiamo gestendo un duplice accosto di due navi da crociera, ma abbiamo provveduto a soddisfare le richieste-lusso di passeggeri extra lusso della Emerald Azzurra».

Da segnalare infine l'arrivo in rada della Sirena, una nave da crociera da 181 metri proveniente dall'Albania, precisamente da Durazzo, con a bordo 648 turisti e 386 membri dell'equipaggio: in questo caso i passeggeri non hanno potuto godere di una Lamborghini fiammante, ma sono comunque scesi a terra per delle escursioni in città e nelle zone limitrofe.