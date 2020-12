Il monopattino Xiaomi Pro 2 in sconto nel nuovo Sottocosto di Expert

Il mese di dicembre che stiamo vivendo si sta rivelando davvero ottimo per acquistare un nuovo monopattino elettrico. Nei volantini delle grandi catene sono infatti spuntati alcuni dei migliori modelli del mercato, come lo Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 - ora in offerta da Expert.

Nei giorni scorsi lo abbiamo visto fra le offerte (anche online) di Mediaworld, dov’è in sconto ancora fino al 20 dicembre. Oggi invece lo troviamo nei nuovi volantini di Expert. “Nuovi” perché ci sono diversi volantini disponibili, a seconda del gruppo. Lo Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 si trova nel volantino Sottocosto Expert DGgroup, dunque bisogna capire se il vostro negozio Expert più vicino aderisce alla promo o meno.

Lo scooter, che offre ben 45 km di autonomia su ruote a camera d’aria da 8,5 pollici, è proposto a 449 euro, con un risparmio di 80 euro sul prezzo di listino. Inoltre se avete un voucher del Bonus Mobilità 2020 vi viene a costare soltanto 179,60 euro.

Nei volantini Sottocosto Expert di GAER e IPERAL troviamo invece il nuovo Ninebot Segway E22E a 399 euro, con uno sconto di 50 euro. In questo caso abbiamo 22 km di autonomia su un monopattino leggero e portatile, con gomme a doppia densità anti-foratura.