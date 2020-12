Il monopattino Xiaomi Pro 2 in sconto fra i Natalissimi di Unieuro, anche online

Oramai siamo davvero vicini a Natale, manca una manciata di giorni e poi potremo scartare i nostri regali - nonostante le difficoltà dell’anno in corso. Probabilmente avrete già provveduto a fare e farvi un regalo, vi segnaliamo però - per i ritardatari - che Unieuro ha in sconto il nuovo monopattino elettrico Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2.

Dai 529 euro di listino passiamo ai 449 euro, una cifra più che onesta per un prodotto top di gamma che offre 45 km di autonomia, diversi miglioramenti rispetto alla versione precedente (per saperne di più, leggete la nostra prova completa dello Xiaomi Mi Electric Scooter 1S, scooter medio gamma che condivide quasi tutto con il Pro 2, anche se quest’ultimo si differenzia per una batteria più capiente e un motore leggermente più potente).

L’offerta rientra nei “Natalissimi” di Unieuro, non c’è bisogno però di trovare un punto vendita aderente al volantino: l’offerta è valida in tutti i negozi della catena e anche online (link diretto all’offerta), potete dunque ricevere comodamente il monopattino a casa - e visto il peso e l’ingombro della confezione potrebbe non essere una cattiva soluzione. Certo, visto che scriviamo questo pezzo il 21 dicembre, difficilmente arriverà per Natale ma lo avrete di certo per accogliere la prossima primavera.