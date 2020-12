Il monopattino Xiaomi M365 Pro in sconto del 24%: ne vale ancora la pena?

Il 2020 di Xiaomi è stato alquanto esplosivo, con vendite eccezionali praticamente in ogni settore. Lato monopattini elettrici sono arrivati i nuovi Essential, 1S e Pro 2, migliori delle precedenti generazioni ma non una rivoluzione completa. A tal proposito conviene ancora acquistare uno Xiaomi Mi Electric Scooter Pro di prima generazione?

Lo scooter cinese è stato fra le nostre mani per diverso tempo, lo abbiamo guidato per decine e decine di km e si è dimostrato all’epoca il miglior compromesso qualità/prezzo. Il Pro 2 chiaramente è andato a migliorare diversi aspetti, lasciando però inalterata l’autonomia di 45 km. Proprio per questo motivo potrebbe essere ancora una buona idea investire in un Pro di prima generazione.

Il monopattino risulta esaurito pressoché ovunque, su Gearbest però si può trovare con il 24% di sconto e la spedizione rapida (1-5 giorni) gratuita. Lo Xiaomi Mi Electric Scooter Pro costa 445,20 euro anziché 588 euro e l’offerta è valida ancora per 20 giorni - nel momento in cui scriviamo.

Per conoscere cos’è cambiato con i nuovi monopattini 2020 di Xiaomi vi rimandiamo alla nostra prova di Xiaomi Mi Electric Scooter 1S, che abbiamo definito “la rivoluzione delle piccole cose”, con cambiamenti marginali ma ben pensati dall’azienda cinese.