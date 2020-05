Il monopattino Xiaomi M365 fra le offerte del nuovo volantino Unieuro

Un po' per l'inizio della Fase 2, un po' per la bella stagione e l'arrivo del Bonus Monopattino del Governo, sembra essere il momento migliore per acquistare un monopattino elettrico. Da Unieuro troviamo oggi in offerta il famoso Xiaomi M365.

Parliamo di uno dei monopattini elettrici più venduti in Italia, concorrente diretto del Ninebot Segway ES2 che abbiamo recensito dopo aver percorso oltre 500 km. Lo Xiaomi Mi Electric Scooter M365 è dunque protagonista del nuovo volantino di Unieuro, proposto a 349 euro sia in versione nera che bianca, con lucchetto incluso (attenzione però ai lucchetti "a filo", noi consigliamo quelli a "U" per una migliore protezione).

Sulla carta è uno scooter che può arrivare a 25 km/h e percorrere fino a 30 km di autonomia con una singola carica, anche se sappiamo che il range dipende dalla velocità di crociera, dal peso di chi guida (lo Xiaomi M365 può trasportare fino a 100 kg), dalle condizioni della strada e dalla sua pendenza. Nell'attuale volantino di Unieuro troviamo anche l'ottimo Ninebot Segway ES1 a 299 euro, l'entry level di casa Segway, e il Lexgo P-8A a 199 euro, un monopattino con 15 km di autonomia e una velocità massima di 22 km/h.