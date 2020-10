Il monopattino Xiaomi Essential nel Sottoprezzo Unieuro: 2.000 pezzi disponibili

Lanciato appena la scorsa estate, per il nuovo monopattino elettrico Xiaomi Mi Electric Scooter Essential è arrivato finalmente il momento di finire in offerta. Dopo il prezzone proposto da Amazon, oggi lo troviamo nel nuovo volantino di Unieuro.

Si chiama Sottoprezzo Unieuro (intendiamo il volantino, ovviamente), e contiene al suo interno proprio lo scooter entry level di Xiaomi per questo 2020. Essential perché costa appena 289 euro e ha un'autonomia di 20 km, 20 km/h di velocità massima, 100 kg di portata massima, ruote da 8,5 pollici a camera d'aria. Ha una batteria da appena 5.100 mAh e 187 Wh che permette di mantenere il peso entro i 12 kg - il che non è affatto male per un monopattino pensato appositamente per "l'ultimo chilometro".

A concludere il pacchetto troviamo anche un pratico schermo LCD, connettività bluetooth 4.1 per la connessione allo smartphone, freno a disco posteriore e motore da 250W. Unieuro ha 2.000 pezzi disponibili.

Lo Xiaomi Essential non è però l'unico monopattino presente nel volantino: il distributore ha anche 1.200 pezzi del Lexgo P8A, proposto a 199 euro. Qui abbiamo ruote da 8 pollici, un'autonomia di 15 km, 22 km/h di velocità massima, 250W di motore e batteria da 36V e 5A. 100 kg la portata massima. Entrambi i modelli sono compatibili con il Bonus Mobilità 2020, il cui rimborso si potrà richiedere a partire dal prossimo 3 novembre online.

Trattandosi di offerte da volantino, controllate che anche il vostro punto vendita di fiducia aderisca all'iniziativa.