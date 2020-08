Il monopattino Xiaomi Essential 2020 in sconto su Amazon: col bonus costa 120 euro

Nei giorni scorsi vi abbiamo segnalato l'arrivo su Amazon.it dei nuovi monopattini elettrici 2020 targati Xiaomi, che sono Mi Electric Scooter 1S, Pro 2 ed Essential. Proprio quest'ultimo ha già visto il prezzo ribassato nelle ultime ore: adesso costa 299,99 euro sul sito del colosso americano.

Proprio questo era il prezzo annunciato da Xiaomi lo scorso 15 luglio, una volta arrivato su Amazon.it però il monopattino entry level di Xiaomi in questo 2020 è stato proposto a 329,90 euro, con un aumento di circa 30 euro. Ora, con Amazon che sottolinea un risparmio di 29,91 euro, il monopattino elettrico è tornato al suo prezzo originale, 299,99 euro, che con il Bonus Mobilità 2020 può diventare addirittura di soli 120 euro. Cliccate qui per acquistarlo subito.

Ricordiamo però che richiedere il bonus non è ancora possibile, bisogna attendere la piattaforma in arrivo a settembre e spendere - per il momento - la cifra piena, per poi ottenere un rimborso. Inoltre non tutti possono sfruttarlo, qui le regole ufficiali del Ministero dell'Ambiente. Se qualche settimana fa abbiamo provato a fondo il nuovo Xiaomi Mi Electric Scooter 1S, questo Essential abbassa leggermente il livello delle prestazioni e del prezzo: per 299,99 euro abbiamo un monopattino in grado di raggiungere i 25 km/h ma percorrendo soltanto 20 km di strada, mentre l'1S percorre 30 km, il Pro 2 45 km. Pesa 12 kg, supporta al massimo 100 kg e a livello di design è praticamente identico ai suoi fratelli maggiori. A voi la scelta.