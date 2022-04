Monopattino Xiaomi Mi Electric Scooter 3 in super sconto per lo Xiaomi Fan Festival

Aprile sarà il mese dello Xiaomi Fan Festival, un'occasione per avere offerte sempre nuove e su una miriade di prodotti del brand cinese. In promozione troviamo infatti anche i celebri monopattini Xiaomi: andiamo a scoprire quali affari possiamo fare in questi giorni speciali.

Lo Xiaomi Fan Festival inizierà ufficialmente solo il 6 aprile e andrà avanti fino a 15 aprile, il brand cinese però ha ideato un primo periodo di Offerte Iniziali (1-5 aprile) e un secondo periodo di Offerte Finali (16-24 aprile). Nel momento in cui scriviamo ci sono dunque le Offerte Iniziali, e fra queste vi segnaliamo la possibilità di avere il nuovo Xiaomi Mi Electric Scooter 3 a 359,90 euro anziché 449,90 euro.

Si tratta di un'ottima occasione, visto che abbiamo recensito in maniera più che positiva del prodotto (alla guida del nuovo Xiaomi Mi Electric Scooter 3). Rispetto ai monopattini 2020, questo modelli 2021 offre un freno a doppia pastiglia e un sistema di blocco/sblocco del manubrio riveduto e corretto, molto più efficace in confronto al passato. Un monopattino che, a differenza dei modelli 2020, si può avere anche in colorazione bianca.

Vi offre fino a 30 km di autonomia, se invece avete bisogno di più range trovate in offerta anche lo Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2, disponibile a 449,90 euro anziché 549,90 euro. Sul fronte del design e delle feature è legato ai modelli 2020, dunque se non avete bisogno di una batteria enorme vi consigliamo di prendere assolutamente il 3, anche visto il suo prezzo promozionale (fate solo attenzione che il prezzo del carrello finale sia pari all'offerta promessa), se invece avete bisogno di 40-45 km di autonomia questo è il modello su cui puntare.