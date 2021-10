Monopattino Xiaomi Mi Electric Scooter 1S in offerta bomba da Euronics: sconto del 50%

Dopo aver aggiornato la sua gamma di monopattini elettrici nel luglio 2020, Xiaomi è tornata a colpire a settembre 2021 con l'ottimo Xiaomi Mi Electric Scooter 3, già disponibile nei negozi. Di fatto sostituisce l'1S che in alcuni punti vendita Euronics potrebbe essere proposto in offerta bomba.

Sul sito online di Euronics il prezzo scontato è di 429 euro, presso il punto vendita del CityLife Shopping District però abbiamo trovato lo Xiaomi Mi Electric Scooter 1S in offerta a soli 249,50 euro, di fatto il 50% in meno rispetto ai 499 euro di listino.

Il cartellino dice "fino al 10 ottobre", a questo prezzo però le scorte potrebbero finire molto presto. Come vi abbiamo detto nella prova del nuovo Xiaomi Mi Electric Scooter 3, questa "terza generazione" sostituisce a pieno l'1S, che non ha più senso di essere acquistato a prezzo pieno.

Il 3 offre caratteristiche tecniche simili, un nuovo eccezionale sistema di sblocco e un freno a doppia pastiglia. L'1S resta un'opzione valida solo in caso di forte sconto (qui la nostra prova dello Xiaomi Mi Electric Scooter 1S), e 249,50 euro è davvero un prezzo da non lasciarsi scappare. Come detto, sul sito Euronics il prezzo è differente, è probabile che solo alcuni negozi della catena abbiano questa offerta attiva. Provate a telefonare al vostro negozio Euronics più vicino e a incrociare le dita.