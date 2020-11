Il monopattino Xiaomi 1S costa 100 euro in meno con il Black Friday Mediaworld

Il Black Friday 2020 sarà il primo, almeno per noi italiani, con ottime offerte sui monopattini elettrici - in un anno condizionato fortemente dal Bonus Mobilità 2020. Dopo lo Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 scontato da Unieuro, oggi tocca a Mediaworld.

La grande catena di elettronica ha dato inizio al suo Black Friiiiiday sponsorizzato dagli Elio e le storie tese, che andrà avanti fino al 30 novembre prossimo. In ambito mobilità elettrica abbiamo un’ottima offerta sullo Xiaomi Mi Electric Scooter 1S, scontato di ben 100 euro. Dai 429,90 euro di listino arriviamo a soli 329 euro, davvero un ottimo prezzo per uno dei migliori monopattini in circolazione.

Abbiamo guidato il nuovo Xiaomi Mi Electric Scooter 1S proprio questa estate, qualche giorno prima del debutto nei negozi, e ci siamo ritrovati fra le mani un dispositivo solido, rifinito in più punti rispetto alla versione precedente, capace di percorrere quasi 30 km reali (il Pro 2 è leggermente più potente e può raggiungere i 45 km circa, se non vi serve però così tanta strada l’1S è la soluzione “di ripiego” perfetta). Raggiunge i 25 km/h e ha ruote da 8,5” con camera d’aria, inoltre è dotato di un comodo e funzionale freno a disco sulla ruota posteriore.