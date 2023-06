Questo monopattino Velocifero ha 200 CV di potenza: a caccia di record a Monza

A che velocità può andare un monopattino elettrico? Seguendo i termini di legge, un modello omologato non può oggi superare su strada i 20 km/h, in pista però salta ogni regola. Velocifero ad esempio ha creato un monopattino elettrico da oltre 200 CV.

L'impresa è tanto eccitante quanto folle: la società ha intenzione di ottenere il World Record Challenge di velocità su pista e un primo tentativo ufficiale è programmato per la giornata del 30 giugno 2023 all’Autodromo Nazionale Monza. Velocifero vuole ottenere il record di velocità su monopattino elettrico grazie a un assurdo prototipo da oltre 200 CV di potenza. Alessandro Tartarini, patron di Velocifero, ha commentato: "Il veicolo che abbiamo realizzato per il Record vanta caratteristiche tecniche mai viste. Il suo sviluppo ha rappresentato per noi una sfida molto impegnativa e il risultato è davvero strabiliante".

Se non avete un invito per entrare fisicamente all’Autodromo Nazionale Monza (dove fra l'altro abbiamo guidato la nuova Polestar 2 BST edition 270 appena qualche giorno fa), su Velocifero.eu ci sarà la trasmissione in live streaming dell'evento a partire dalle ore 11:00 del 30 giugno 2023. Mentre attendiamo la prova abbiamo la possibilità di ammirare la primissima immagine del monopattino, che a dir la verità sembra più una sorta di moto/scooterone dal baricentro ultra-ribassato. Solitamente i monopattini elettrici "civili" hanno il motore incastonato direttamente all'interno di una ruota, qui invece il motore sembra essere montato centralmente e connesso alla ruota posteriore da una tradizionale catena. La ruota anteriore inoltre sembra regolarmente ammortizzata, non vediamo l'ora che questo prototipo venga messo in funzione.