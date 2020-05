Il monopattino Twodots OneKick Three nel volantino Unieuro: con il bonus costa 112 euro

Dopo l'annuncio del Bonus Mobilità 2020 da parte del Governo, i negozi di biciclette e monopattini elettrici sono stati letteralmente presi d'assalto e nelle catene di elettronica si susseguono gli sconti: oggi troviamo il Twodots OneKick Three nel volantino di Unieuro.

Parliamo di un grazioso monopattino di colore nero e giallo, proposto ad appena 279 euro con lucchetto omaggio (il prezzo di listino è di 329,95 euro). Questo significa che dopo il rimborso governativo pari al 60% del prezzo sostenuto ci viene soltanto 112 euro, ma di qualce scheda tecnica gode questo specifico modello?

È famoso per essere compatto, leggero (13 kg) e facile da usare. Sopporta al massimo 100 kg di carico e ha un angolo di arrampicata di 20 gradi, raggiunge i 25 km/h e può percorrere fra i 10 e i 15 km con una carica completa. L'autonomia è forse il suo vero tallone d'Achille, ma la batteria si ricarica completamente in 2/3 ore, dunque se andate in ufficio potete caricarlo mentre lavorate per trovarlo carico già nel pomeriggio.

Offre ruote da 8,5 pollici tubeless antiforatura, ha un motore brushless da 250W, un display LCD, luci a LED e un campanello integrato, parliamo dunque di un pacchetto abbastanza completo. Il consiglio è di vederlo dal vivo presso un negozio Unieuro e cercare di capire se può fare al caso vostro, il prezzo non è affatto male. Come alternativa avete sempre il Ninebot Segway ES2 che abbiamo recensito di recente e il best buy Xiaomi Mi Electric Scooter Pro. Cliccate sulla Fonte per accedere al sito Unieuro.it.



Ricordiamo che non tutti possono accedere al Bonus Mobilità 2020, qui trovate il testo originale presente nel Decreto Rilancio.