Il monopattino top gamma Lexgo Lex R10 in offerta da Unieuro a -150 euro

Spesso quando si parla di monopattini elettrici ci si riduce ad aziende come Xiaomi e Segway (che dietro le quinte sono fra l’altro la medesima società...), esistono però anche altre ottime marche, come ad esempio Lexgo. Oggi vi segnaliamo il top di gamma Lex R10 in sconto da Unieuro.

Presentato con un prezzo di listino di 499 euro, il monopattino elettrico è ora in offerta da Unieuro a 349 euro grazie agli Unieuro Specials - con ben 150 euro di sconto, -30%. Tecnicamente, il Lex R10 è l’unico della line-up con il logo Lexgo che si illumina sulla pedana, ha un design che punta a essere originale rispetto alla concorrenza e soprattutto ha comode ruote da 10”.

La batteria si ricarica in circa 4 ore e garantisce 20 km di autonomia - anche se questa dipende da molti fattori differenti. Il motore è da 400W brushless e il freno è a disco sulla ruota posteriore. In totale il monopattino va a pesare 17,5 kg, fate dunque attenzione se pensate di trasportarlo in auto oppure di portarlo con voi in treno o in autobus.

Chiudiamo con la velocità massima che equivale a 25 km/h, il massimo consentito per legge. Se avete un voucher del Bonus Mobilità 2020, questo modello è perfettamente compatibile, la promo dovrebbe essere attiva sia nei punti vendita Unieuro (a seconda delle scorte disponibili) che online.