Più di un monopattino: il nuovo Segway-Ninebot UIFI è un mini scooter

In Europa le regole riguardanti i monopattini elettrici sono alquanto stringenti (come scegliere un monopattino omologato), non è possibile ad esempio montare una sella o superare i 500 W per l'utilizzo su strada. La Cina è molto più permissiva ed ecco infatti arrivare il nuovo Segway-Ninebot UIFI.

Più che un monopattino elettrico, il nuovo Segway-Ninebot UIFI sembra uno scooter elettrico ultra compatto. Lungo 1,2 metri, è di fatto un mini scooter grazie alla sua comoda sella. Sul frontale ha anche un cestino per trasportare uno zaino o una busta della spesa, dettaglio che lo rende ideale per le commissioni quotidiane. Con una singola carica UIFI percorre circa 45 km, mentre la velocità massima è pari a 32 km/h, mentre in Europa ci sarebbe il limite a 20 km/h.

Fra le feature avanzate offre un ottimo sistema frenante con e-ABS e un Cruise Control che funziona con un singolo pulsante. Pesa 33 kg, mentre l'altezza da terra della sella è 680 mm, il Segway-Ninebot UIFI è dunque adatto a chiunque. Quanto costa? 2.999 Yuan, circa 400 euro, un prezzo davvero eccezionale per ciò che offre. UIFI del resto si può accendere anche tramite NFC, è dunque pronto per il futuro. Purtroppo allo stato attuale non potrà essere venduto in Italia, manca anche delle frecce direzionali, peccato, anche se la stessa Segway-Ninebot vende un kit per frecce aggiuntive per i suoi monopattini.