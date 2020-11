Il monopattino Segway E45E in offerta con il Black Friday di Mediaworld

Il Black Friday 2020, che molti rivenditori hanno praticamente iniziato prima di venerdì 27 novembre, sta portando ottime offerte in ambito monopattini elettrici. Vi abbiamo già segnalato lo Xiaomi Mi Electric Scooter 1S a 329 da Mediaworld, oggi tocca al Ninebot Segway E45E.

L’offerta si trova sempre sul sito di Mediaworld e nei relativi negozi, anche se con l’emergenza Coronavirus è forse consigliato l’ordine a domicilio. Il Ninebot Segway E45E è proposto a 599 euro al posto dei classici 729,99 euro di listino. Parliamo di uno dei migliori monopattini in circolazione, forte di un’autonomia di 45 km e di una batteria extra già installata rispetto al fratello E25E.

Il design estremamente compatto lo rende uno dei monopattini più “portatili” in commercio, poiché si può anche alzare e spingere su una ruota. Il motore da 300 W garantisce una velocità massima di 25 km/h, mentre la vera novità rispetto ai “vecchi” ES1/ES2/ES4 sono le ruote: non sono più piene, solide, ma a doppia intensità, con all’interno una sorta di schiuma che ammortizza i colpi e rende impossibile la foratura. Inoltre sono da 9 pollici, dunque più grandi delle precedenti da 8 pollici. Si tratta di un’ottima offerta che si mette in pari con il prezzo promozionale di Amazon.it.