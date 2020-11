Il monopattino Segway E22E in offerta da Mediaworld: sconti su Xiaomi 1S e Ducati Pro-1

Nella giornata di ieri, 11 novembre, Unieuro ha festeggiato il Singles’ Day proponendo il 22% di sconto su migliaia di prodotti, fra cui anche diversi monopattini elettrici. Anche la concorrenza, ovvero Mediaworld però ha offerte da tenere d’occhio.

Come probabilmente già saprete, in questo 2020 sia Xiaomi che Segway hanno presentato le loro nuove line-up di monopattini. L’entry level della famiglia Ninebot by Segway è sicuramente l’E22E, un monopattino che - come suggerisce il nome stesso - permette 22 km di autonomia a una velocità massima di 20 km/h. Fra le novità di questa generazione abbiamo ottime ruote da 9 pollici a doppia densità (flat-free) che non si bucano e ammortizzano gran parte dei colpi.

Due i freni indipendenti, con tanto di recupero dell’energia, con tre modalità di guida, cruise control e campanello a pressione integrato. Mediaworld lo propone a 439 euro anziché 449,99 euro. Non è un’offerta colossale ma vogliamo comunque segnalarla. A tal proposito nei negozi e sul sito della catena trovate anche il Ducati Pro-1 Plus a 279,99 euro anziché 399, lo Xiaomi Mi Electric Scooter 1S (che abbiamo provato questa estate) a 414 euro anziché 429,90 euro, lo Xiaomi Mi Electric Scooter Essential a 289,00 euro anziché 299,90 euro.