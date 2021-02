Questo monopattino raggiunge gli 80 km/h in 4,8 secondi e i 6.720 W di potenza

Quando si parla di quattro ruote è normale avere costantemente a che fare con drag race, sfide di accelerazione, dati tecnici 0-100 e così via, meno normale invece è parlare di accelerazione brutale rispetto ai monopattini: il modello che vedete in foto percorre lo 0-80 km/h in 4,8 secondi...

Un timing a dir poco folle per un veicolo del genere, che inoltre in Europa non potrebbe neppure circolare sulle normali strade poiché decisamente troppo potente rispetto alle regolamentazioni attuali. Vi basti pensare che in tutta Europa la velocità massima consentita ai monopattini elettrici omologati è 25 km/h, la potenza del motore massima di 500 W; con il Wolf King (questo il suo nome) di Voro Motors abbiamo ben due motori elettrici da 1.500 W l’uno, per una potenza complessiva di 3.000 W a trazione All-wheel Drive - qualcosa che ricorda più o meno i prodotti Dualtron.

Voro assicura che il suo Wolf King può scalare salite del 100%, ovvero pari a 45 gradi, grazie a una potenza di picco di 6.720 W, qualcosa di davvero impressionante per un monopattino. Tornando all’accelerazione, vi abbiamo anticipato che percorre lo 0-80 km/h in 4,8 secondi, qual è invece la sua velocità massima? Voro Motors parla di 96 km/h. Le ruote sono da 11 pollici, mentre la batteria (72V 28Ah 2.000 Wh) garantisce ben 80 km di autonomia con una singola carica.

Se aggiungiamo alla somma anche sospensioni idrauliche e freni a disco idraulici, ci troviamo davvero di fronte a una sorta di “monopattino definitivo”, se non fosse pericoloso... Il suo peso inoltre si fa sentire, ben 46,5 kg, dunque non proprio un modello “portatile”. Arriviamo così a parlare del prezzo: Voro Motors chiede solitamente 3.499 dollari, attualmente però il prezzo promozionale è di 2.999 dollari, circa 2.500 euro. Le prime spedizioni avverranno alla fine di questo mese di febbraio.