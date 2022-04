Il vostro monopattino potrà avere il rombo del V12 Ferrari grazie a Segway

Se siete alla ricerca di monopattini elettrici e siete amanti delle automobili Segway potrebbe essere la scelta perfetta per voi, non solo perché da Mediaworld troverete monopattini Segway in sconto, ma anche perché la società ha introdotto sul mercato l’altoparlante Ninebot Engine pensato per dare al monopattino il suono di un motore più potente.

Con un video pubblicato su YouTube in queste ore, Segway ha proprio illustrato al pubblico questo sistema inedito di simulazione del suono di un motore a scelta tra cinque effetti: motocicletta a uno o due cilindri, motore V8, motore V12 e motore elettrico. Queste opzioni potranno essere selezionate grazie al pulsante delicato e, come potete udire proprio dal filmato, sono piuttosto fedeli alla realtà.

Dopo avere allacciato lo speaker Bluetooth al monopattino con delle strap, basta premere un semplice pulsante per “accendere il motore” e, quando si accelera, dare il via a una sinfonia a combustione anche quando si è a bordo del monopattino elettrico. Questo nuovo sistema si adatterà perfettamente soprattutto ai nuovi monopattini elettrici della serie GT di Segway, capaci di raggiungere velocità fino a 70 chilometri orari. Tuttavia, si adatterà anche ad altri veicoli elettrici come eScooter, GoKart ed eMoped.

Il prezzo? Visitando il sito ufficiale Segway lo si potrà acquistare a 149,99 Dollari. Non è proprio economico, ma la qualità costruttiva, del design e dei suoni è certamente da non sottovalutare, anche per farsi sentire in ambienti urbani dove i monopattini elettrici potrebbero sfrecciare fin troppo silenziosamente.

A proposito di monopattini elettrici, vi rimandiamo al nostro test del Voi V5 2022.