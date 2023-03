Un monopattino così non l'avete mai visto: può andare sulla neve

Negli ultimi anni il settore dei monopattini elettrici ha vissuto un vero e proprio boom, anche in Italia, veicoli di questo tipo infatti hanno riempito le nostre città - talvolta anche in maniera indiscriminata, diventando una trappola mortale secondo la CNN. Ora anche chi vive in montagna può spostarsi in monopattino.

Il "monopattino" di cui vogliamo parlarvi oggi arriva dalla Finlandia. Con le temperature miti di cui godiamo, ormai in Italia possiamo sfruttare i classici monopattini su gomma per 10 mesi all'anno, chi vive però in zone montane pesantemente innevate non ha mai provato l'ebrezza di guidare un veicolo simile, almeno sino ad ora. Pasi Kauppinen ha inventato il "monopattino" eLily, il "primo monopattino elettrico da neve", silenzioso, sostenibile e divertente, o almeno questo è ciò che promette il sito ufficiale del prodotto.

L'idea alla base è davvero semplice: dei monopattini classici rimane il manubrio e il tubo principale, mentre la pedana ospita un piccolo cingolato mosso da un motore elettrico. Sul frontale abbiamo una tavola che ci permette di surfare sulla neve, abbiamo dunque a che fare con un veicolo elettrico in grado di sostituire talvolta una più costosa e inquinante motoslitta.

Il suo motore eroga 1.000 W di potenza e può spingere il "monopattino" fino a 25 km/h. La batteria di bordo promette un'autonomia che va dai 20 ai 30 km, inoltre l'intero prodotto non pesa oltre i 55 kg. Purtroppo sul sito ufficiale non è ancora possibile acquistare l'eLyly, siamo però pronti a scommettere che nei Paesi nordici ne venderanno a bancali... (Foto: Aki Suomela)