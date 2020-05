Il monopattino Ninebot Segway ES2 in offerta da Euronics

Dopo aver passato alcuni mesi "di oscurità", ritirati dalle grandi città in attesa che la legge decidesse il loro destino, i monopattini elettrici stanno ora vivendo una nuova vita. Adesso anche le grandi catene di elettronica vendono decine di modelli diversi e oggi vogliamo segnalarvi il Ninebot Segway ES2 in sconto da Euronics.

Il monopattino è proposto a 399 euro, un prezzo davvero niente male per una catena "fisica", che si avvicina molto a quelli online - con la differenza che potete caricarlo subito in auto, senza aspettare la spedizione, e spendere il bonus monopattino 2020 appena arriverà in via ufficiale.

Parliamo di uno dei modelli più venduti in Italia, qui trovate la nostra recensione del Ninebot Segway ES2 dopo 500 km, una distanza che ci ha permesso di capire pregi e difetti del dispositivo. Un prodotto di certo consigliato che può anche essere migliorato con l'installazione di una batteria aggiuntiva, che porta nuova potenza e autonomia praticamente raddoppiata.

Sul sito di Euronics trovate in sconto la variante Dark Grey, probabilmente la più bella in circolazione. Vi ricordiamo che Unieuro ha invece in sconto il maggior concorrente del Ninebot Segway ES2, lo Xiaomi M365 proposto a 349 euro. Un altro ottimo prodotto ma che non può ospitare una batteria aggiuntiva, a voi la scelta.