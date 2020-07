Il monopattino Ninebot Segway ES2 disponibile nelle concessionarie Mercedes-Benz

Mercedes-Benz si sta rivelando uno dei brand automotive più attenti alla micromobilità, amante soprattutto dei monopattini elettrici. Con Segway in particolare il marchio della stella ha già fatto uscire un'edizione speciale del Ninebot ES2, modello che ora sarà venduto nelle concessionarie Mercedes-Benz anche in variante standard.

L'accordo è stato annunciato da Athena, l'azienda che distribuisce in Italia i monopattini elettrici Segway, che ora venderà i Ninebot Segway ES2 presso le concessionarie del brand tedesco. Mercedes-Benz ha dichiarato di aver scelto i monopattini Segway per via "dell’alta qualità, dell’innovazione e della funzionalità dei prodotti", che dopo un periodo di buio e di vuoto legislativo stanno vivendo una nuova vita.

Da una parte i monopattini elettrici sono stati equiparati alle biciclette, dall'altra sono al centro dell'attenzione per via del nuovo Bonus Mobilità 2020, con il quale è possibile acquistarli con il 60% di sconto fino a un massimo di 500 euro, ma solo avendo pieni requisiti. Ricordiamo inoltre che il Ninebot by Segway ES2 è capace di spingersi fino a 25 km/h per 25 km di autonomia, che possono diventare 45 km grazie alla batteria aggiuntiva. Di recente abbiamo proprio recensito il Ninebot Segway ES2 con e senza batteria aggiuntiva, un mezzo di trasporto leggero e smart che ci permette di sostituire l'auto e i mezzi pubblici in tantissime situazioni.