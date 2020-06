Il monopattino Ninebot Segway ES1 in offerta nel volantino di Unieuro, anche online

Diventata famosa per gli omonimi dispositivi Segway PT, che non esisteranno più dal 15 luglio prossimo, la società americana è oggi conosciuta per essere parte di Ninebot e per via dei suoi monopattini elettrici. Fra questi abbiamo il Ninebot Segway ES1, tornato in sconto da Unieuro.

Mentre da domani 26 giugno parte il Bastard Black Friday, del quale attendiamo di conoscere le migliori offerte in campo micromobilità, vi segnaliamo che il Ninebot Segway ES1 si può già acquistare a 329 euro anziché 389,89 euro, con uno sconto del 15% (anche online sul sito di Unieuro). Incluso nel prezzo la catena d'elettronica abbina anche un lucchetto per parcheggiare il monopattino in tutta comodità in città.

Ricordiamo che se vivete in una città compatibile con il Bonus Mobilità 2020 e siete maggiorenni, avete diritto a un rimborso del 60% sul prezzo di acquisto del monopattino, in questo caso specifico dunque andrete a pagare l'ES1 solo 131,60 euro una volta ricevuti i soldi dell'incentivo. La piattaforma online per la richiesta del rimborso non è ancora attiva ma lo sarà entro la metà di luglio; una volta aperta si potrà richiedere il rimborso per un acquisto già effettuato, e qui vi spieghiamo cosa vi serve per ottenerlo, oppure ottenere un voucher per avere uno sconto del 60% direttamente in cassa presso i negozi aderenti all'iniziativa.