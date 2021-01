Il monopattino Ninebot Segway Air T15E solo per oggi in super sconto da Mediaworld

Se state aspettando il momento giusto per acquistare un nuovo Ninebot Air T15E, è il vostro giorno fortunato: per il Blue Monday Mediaworld ha deciso di scontare il monopattino di ben 349 euro.

Dai 749 euro iniziali arriviamo così a spendere solo 399,99 euro (cliccate qui per acquistare subito), ma cosa ci portiamo a casa esattamente? Il nuovo Ninebot Air T15E, uscito a fine 2020, è un prodotto molto particolare, adatto soprattutto a chi ha intenzione di percorrere con il monopattino il cosiddetto “ultimo chilometro”. È infatti un modello estremamente portatile, non occupa moltissimo spazio una volta richiuso e si può trasportare comodamente in treno oppure in auto - è proprio al suo design che dobbiamo un prezzo più elevato della media.

Tecnicamente abbiamo un motore da 250W, 100 kg di portata massima, una batteria da 4.650 mAh che si ricarica in circa 4 ore, 20 km/h di velocità massima, 12 km di autonomia. Non sono molti ma come dicevamo sopra è un monopattino “da completamento”, che serve a finire un percorso iniziato magari in auto o in treno. I pneumatici sono solidi, dunque non correte il rischio di bucare, e sono da 7,5 pollici. Volendo, Mediaworld vi mette a disposizione anche una versione ricondizionata a 319,99 euro.