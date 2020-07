Il monopattino Nilox Doc Urban nel nuovo volantino Expert valido fino al 23 luglio

Con l'annuncio del Bonus Mobilità 2020, le grandi catene di elettronica si sono affrettate a inserire nei loro volantini monopattini elettrici di ogni tipo. Se i Segway e gli Xiaomi sembrano esauriti un po' ovunque, in tutta Italia, restano ancora i modelli Nilox.

Nell'ultimo volantino Expert chiamato Per te un regalo Smart... Box troviamo ben due modelli Nilox in offerta. Il blasonato Nilon Doc Urban e il Nilox Doc Eco 3. Il primo è proposto a 349 euro, raggiunge i 25 km/h di velocità massima, ha 25 km di autonomia grazie alla batteria al litio da 75Ah, ha pneumatici da 8 pollici, chiavi di accensione (particolare che non sempre si trova sui monopattini), un comodo display LCD oltre alle solite luci anteriori e posteriori. Incluso anche un comodo clacson.

Nel caso vogliate spendere meno, troviamo anche il Nilox Doc Eco 3 a 229 euro. Parliamo di un modello ultra portatile, con manopole pieghevoli, 2 velocità (6 e 12 km/h), una pedana antiscivolo. 10 km l'autonomia, mentre anche in questo caso le ruote sono da 8 pollici. Ricordiamo che nel caso possiate accedere al Bonus Mobilità 2020, qui trovate tutte le regole ufficiali del Ministero dell'Ambiente, potete ottenere un rimborso del 60% sui prezzi segnalati, il Doc Urban si può dunque pagare 139,96 euro e il Doc Eco 3 appena 91,96 euro.

L'offerta potrebbe non essere valida in tutti i negozi Expert d'Italia ma solo in alcune zone, controllate (magari telefonicamente) prima di recarvi fisicamente sul posto.