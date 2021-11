Ecco il primo monopattino MV Agusta: il Rapido Serie Oro è un mostro di potenza

Il mondo della micromobilità elettrica è ormai una realtà consolidata, anche nel nostro Paese, e persino un marchio di prestigio come MV Agusta si è lasciata ammaliare dai monopattini elettrici - creando un modello unico nel suo genere, il Rapido Serie Oro.

Disponibile nei colori Black/Gold/Red, il nuovo monopattino MV Agusta è attualmente proposto con un'offerta di lancio "Early Bird" a 700 euro più IVA al posto degli 820 euro di listino. Parliamo di uno scooter molto potente con motore da 500 W continui e 38 km/h di velocità massima, anche se si può limitare a 25 km/h come l'Europa impone (anche se in Italia le nuove regole sui monopattini elettrici hanno abbassato la velocità a 20 km/h).

Risale pendenze di 14 gradi e ha 25 Nm di coppia. Il telaio ha certificazione IPX4 (resistente all'acqua e alla corrosione) e l'intero prodotto non pesa oltre i 20 kg - il che non è male vista la fattura premium. La batteria da 500 Wh/48 V/ 10.4 Ah promette fino a 50 km di autonomia e si carica in 5 ore, inoltre l'e-scooter dialoga perfettamente con un'app per smartphone che permette di scegliere 4 livelli di velocità, organizzare un itinerario, controllare le performance della batteria e bloccare/sbloccare il veicolo. I pneumatici sono tubeless da 10 pollici, a questa pagina trovate tutte le specifiche del Rapido Serie Oro.