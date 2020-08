Un monopattino Momo Design nel Fuoritutto Unieuro di agosto: col bonus costa meno di 100€

Unieuro vuole infuocare il mese di agosto con le sue nuove offerte Fuoritutto, valide fino al prossimo 16 agosto. Come tradizione troviamo moltissime offerte tech, che trovate nel nostro articolo dedicato, qui invece vogliamo occuparci del monopattino elettrico Momo Design Monaco80.

Il veicolo, perfettamente compatibile con il Bonus Mobilità 2020, è in offerta a -23%, da 299 euro costa dunque appena 229 euro, prezzo che dopo il rimborso governativo diventa 92 euro - cliccate qui per acquistare subito su Unieuro online. Attenzione però perché solo i residenti delle città più popolose d'Italia possono usufruire del bonus, qui tutti i dettagli.

Torniamo invece al monopattino elettrico Momo Design Monaco80, disponibile sia nella colorazione nero/arancione che nero/bianco. Raggiunge una velocità di 20 km/h, è ripiegabile, sopporta fino a 100 kg di carico, ha un'autonomia di appena 10 km e ha un classico freno a pedale. Parliamo dunque di un modello particolare, adatto soprattutto a chi percorre pochissima strada per andare al lavoro ma soprattutto a scuola, poiché parliamo di un veicolo rivolto soprattutto ai ragazzi adolescenti (dai 14 anni fino ai 17 si possono guidare i monopattini ma solo con il casco obbligatorio, qui le regole per guidare un monopattino rispettando la legge). Il monopattino è anche dotato di luce LED frontale e un comodo display LCD per visualizzare le info di marcia, la velocità istantanea e molto altro.