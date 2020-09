La febbre da monopattino non accenna a diminuire nel nostro Paese, anche grazie al Bonus Mobilità 2020 valido fino al prossimo 31 dicembre - che si potrà richiedere a breve. A tal proposito vogliamo segnalarvi un'ottima offerta: il monopattino i-Bike MONO Air S fra le offerte Solo per Oggi di Mediaworld.

Si tratta di un modello abbastanza interessante, molto simile per design e caratteristiche tecniche allo Xiaomi Mi Electric Scooter standard (a proposito vi ricordiamo che sono usciti i nuovi monopattini Xiaomi 2020). Ha un motore da 350W, raggiunge i 25 km/h, ha ruote da 8,5 pollici in gomma piena (che in teoria non possono bucarsi), un display integrato, un freno a disco sulla ruota posteriore e può trasportare fino a 125 kg max.

Il tutto in un corpo da appena 12,5 kg, un peso contenuto possibile grazie a una batteria leggera da appena 6 Ah - che infatti non va oltre i 20 km di autonomia, tenetene conto in fase di acquisto. L'i-Bike MONO Air S è proposto a 305 euro fra le offerte Solo per Oggi di Mediaworld. Nel caso in cui possiate accedere al Bonus Mobilità 2020, dopo il rimborso governativo il monopattino verrebbe a costare soltanto 122 euro. Se non fate percorsi quotidiani troppo lunghi potrebbe essere una buona soluzione...